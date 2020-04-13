Президент США Дональд Трамп оценил сделку ОПЕК+ в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, новое соглашение о снижении добычи нефти позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетике в США. Трамп также поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда. «Прекрасная сделка для всех!», — добавил лидер США.

12 апреля состоялся телефонный разговор лидеров России, США и Саудовской Аравии. Главы государств поддержали договоренность ОПЕК+ о поэтапном сокращении объема добычи нефти для стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики.

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Ранее страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Речь идет о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне вместо ранее заявленных 10 миллионов баррелей. Таким образом, Мексика обязуется сократить добычу всего на 100 тысяч баррелей в сутки, а не на 400 тысяч. США решили взять на себя часть обязательств Мексики и уменьшить свою добычу еще на 300 тысяч баррелей в сутки.

Новое заседание стран группы ОПЕК+, посвященное заключению сделки по сокращению добычи нефти, началось вечером 12 апреля. Предыдущее заседание в формате ОПЕК+ состоялось 9 апреля. По его итогам 22 из 23 стран договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, затем — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев.

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