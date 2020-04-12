Путин созвонился с Трампом и саудовским королем

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером США Дональдом Трампом и саудовским королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры трех стран поддержали договоренность ОПЕК+ о поэтапном сокращении объема добычи нефти для стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики. «Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступает в силу», — сообщили в Кремле.

Путин также провел отдельный разговор с Трампом. Помимо сделки ОПЕК+, они обсудили актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

Новое заседание стран группы ОПЕК+, посвященное заключению сделки по сокращению добычи нефти, началось вечером 12 апреля. По итогам переговоров, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Предыдущее заседание в формате ОПЕК+ состоялось 9 апреля. По его итогам 22 из 23 стран договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, затем — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев. При этом Мексика отказалась взять на себя предложенные обязательства, попытки убедить ее продолжились 12 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



