Страны ОПЕК+ договорились о сделке по нефти

Страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников агентства, речь идет о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне вместо ранее заявленных 10 миллионов баррелей. Таким образом Мексика обязуется сократить добычу всего на 100 тысяч баррелей в сутки, а не на 400 тысяч, как подразумевалось ранее.

При этом в Миннефти Кувейта уже официально подтвердили окончательное достижение соглашения. По словам представителя ведомства, сделка предполагает сокращение добычи с 1 мая.

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Новое заседание стран группы ОПЕК+, посвященное заключению сделки по сокращению добычи нефти, началось вечером 12 апреля. Предыдущее заседание в формате ОПЕК+ состоялось 9 апреля. По его итогам 22 из 23 стран договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, затем — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев. При этом Мексика отказалась взять на себя предложенные обязательства, попытки убедить ее продолжились 11 апреля.

В России переговоры по нефтяной сделке уже признали состоявшимися. Страна пойдет на максимальное снижение добычи относительно всех участников соглашения, если считать от мартовских уровней. При этом в Кремле отказались считать соглашение своим поражением, поскольку в результате него выиграют все страны.

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