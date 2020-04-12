Названа дата нового заседания ОПЕК+ по нефти

Новое заседание стран группы ОПЕК+, посвященное заключению сделки по сокращению добычи нефти, состоится вечером в воскресенье, 12 апреля. Эту дату назвали в Минэнерго Азербайджана, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, новая встреча пройдет в формате видеоконференции. Другие детали пока не приводятся.

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Предыдущее заседание в формате ОПЕК+ состоялось 9 апреля. По его итогам 22 из 23 стран договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, затем — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев. Соглашение вступает в силу 1 мая. При этом Мексика отказалась взять на себя предложенные обязательства, попытки убедить ее продолжились 11 апреля.

В России переговоры по нефтяной сделке считают состоявшимися. Страна пойдет на максимальное снижение добычи относительно всех участников соглашения, если считать от мартовских уровней. При этом в Кремле отказались считать соглашение своим поражением, поскольку в результате него выиграют все страны.

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