В России рассказали об иррациональных действиях Саудовской Аравии по нефти

Действия Саудовской Аравии по наращиванию добычи нефти были иррациональными. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«На мой взгляд, их действия были иррациональны, потому что увеличение добычи в период падения спроса — это даже с точки зрения экономической теории нерационально. Увеличение добычи идет на фоне роста спроса», — рассказал министр.

Он также отметил, что попытки Эр-Рияда потеснить Россию на нефтяном рынке и получить ее долю не могли увенчаться успехом, поскольку российская продукция «достаточно конкурентоспособная». Кроме того, у Москвы налажены диверсифицированные маршруты.

9 апреля стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Отмечалось, что 22 из 23 стран договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и в июне, после — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев. Соглашение вступает в силу 1 мая.

Необходимость заключать новое соглашение относительно снижения добычи нефти возникла после того, как предыдущая сделка, срок которой истекал в апреле, провалилась 6 марта и не была продлена. Срыв прежних переговоров спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть и курса рубля.

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