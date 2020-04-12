Россия оказалась готова к концу «золотого века» торговли нефтью

Российские нефтяные компании готовы к концу «золотого века» торговли нефтью. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.
По его мнению, российская нефтяная промышленность оказалась конкурентноспособна и в настоящее время занимается «не просто торговлей сырьем». «[Они] активно сейчас расширяют, диверсифицируют свою работу по переработке в конечную продукцию, переход уже на производство химической продукции и товаров народного потребления с более высокой добавленной стоимостью», — объяснил министр.
Новак добавил, что, согласно его прогнозу, в будущем нефть будет использоваться не как сырье, а как источник углерода для производства материалов. «Может быть, существует мнение о том, что нефтяной сектор — это только лишь добыча нефти, на самом деле, на сегодняшний день это очень высокопроизводительный и оцифрованный сектор, один из самых продвинутых», — заключил он, отметив, что эта отрасль стала драйвером развития экономики.
Ранее Новак заявил, что Минэнерго хочет запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Он назвал такой шаг вынужденной антикризисной мерой, к которой многие страны прибегают в настоящее время.
Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. После этого стоимость нефти опускалась до минимумов с начала 2000-х годов.