Россия оказалась готова к концу «золотого века» торговли нефтью

Российские нефтяные компании готовы к концу «золотого века» торговли нефтью. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По его мнению, российская нефтяная промышленность оказалась конкурентноспособна и в настоящее время занимается «не просто торговлей сырьем». «[Они] активно сейчас расширяют, диверсифицируют свою работу по переработке в конечную продукцию, переход уже на производство химической продукции и товаров народного потребления с более высокой добавленной стоимостью», — объяснил министр.

Новак добавил, что, согласно его прогнозу, в будущем нефть будет использоваться не как сырье, а как источник углерода для производства материалов. «Может быть, существует мнение о том, что нефтяной сектор — это только лишь добыча нефти, на самом деле, на сегодняшний день это очень высокопроизводительный и оцифрованный сектор, один из самых продвинутых», — заключил он, отметив, что эта отрасль стала драйвером развития экономики.

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Ранее Новак заявил, что Минэнерго хочет запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Он назвал такой шаг вынужденной антикризисной мерой, к которой многие страны прибегают в настоящее время.

Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. После этого стоимость нефти опускалась до минимумов с начала 2000-х годов.

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