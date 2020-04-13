Ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке

Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи. Об этом пишет Reuters.

По мнению специалистов Goldman Sachs, снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки недостаточно в условиях нынешнего кризиса спроса. В результате в ближайшие недели цены на нефть продолжат снижаться из-за пандемии коронавируса и быстрого заполнения нефтехранилищ.

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Ранее отсутствие мест для хранения сырья в условиях избытка предложения назвали главной проблемой рынка нефти. Чтобы решить ее, нефтепроизводители уже пошли на размещение нефти на танкерах, которые временно не используются по назначению. Кроме того, рассматриваются варианты хранения сырья в железнодорожных вагонах-цистернах, а нефтепродуктов — в полиэтиленовых мешках, которые затем помещаются в специальные контейнеры для грузоперевозок (технология флекситанк).

Страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 года заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти (предыдущее распалось в начале марта). Согласно достигнутым договоренностям, снижение составит 9,7 миллиона баррелей в сутки на май-июнь 2020 года. Однако ближневосточные страны пообещали добровольно сократить добычу еще 2 миллиона баррелей в сутки сверх оговоренного, экспортеры из G20 согласились снизить ее еще на 3,7 миллиона.

В итоге общий объем сокращения может достичь 19-20 миллионов баррелей в сутки. Цены на нефть Brent с поставкой в июне на Лондонской бирже ICE в понедельник, 13 апреля, выросли всего на 1,4 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 10:30 по московскому времени достигли 31,9 доллара за баррель.

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