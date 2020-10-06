Крупнейшая нефтяная компания США уволит тысячу сотрудников

Нефтяной гигант ExxonMobil сократит до 1600 рабочих мест в Европе, так как предприятие продолжает бороться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом пишет Financial Times.

Крупнейшая американская нефтяная компания заявила, что вирус «ускорил срочность» снижения затрат, поэтому более тысячи сотрудников будут уволены к концу следующего года. Грядущее сокращение затронет десятую часть персонала, занятого в европейских странах. К концу прошлого года в Exxon работало около 75 тысяч человек по всему миру.

В начале октября американский производитель экологически чистой энергии NextEra Energy обогнал по капитализации ExxonMobil. Во втором квартале текущего года нефтяной гигант понес убытки в размере почти 1,1 миллиарда долларов из-за снижения цен на рынке энергоносителей.

В августе ExxonMobil исключили из промышленного индекса Dow Jones Industrial Average, хотя она являлась его старейшим участником. Присутствие в индексе влияет на инвестиционную привлекательность компаний, поскольку на это обращают внимание крупнейшие инвестфонды.