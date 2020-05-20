Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой

Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Регулярный ремонт нужен для поддержания работы скважин, трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов. Без технического обслуживания возрастает риск сбоев или простоев. Также задержки приводят к увеличению стоимости работ в будущем. Однако пандемия затруднила поставку запчастей и не позволяет работникам в полной мере проводить обслуживание.

Программа технического обслуживания российского проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке идет с задержками, поскольку компания не может получить ранее заказанные детали. «Головная боль была из-за деталей, изготовленных в Китае. После вспышки коронавируса поставщик сказал, что не может доставить наш заказ. Пытаемся найти замену, но время потеряно», — сообщил источник издания.

В проекте «Сахалин-1», которым управляет ExxonMobil, также ранее заявили, что вынуждены корректировать график и объем работ на заводе. «Для обеспечения безопасности нашего персонала мы концентрируемся только на тех операциях, которые необходимы для нашей дальнейшей экономической и операционной устойчивости», — сказали в ExxonMobil.

«Когда карантинные меры ослабят, это не означает, что ту же самую работу можно будет выполнить с той же интенсивностью. Погодные окна могут быть пропущены. Большую роль играет сезонность, сложившаяся ситуация может перенести обслуживание даже на следующий год», — сказал вице-президент нефтесервисных разработок компании Rystad Мэтью Фицсиммонс.

Многие сервисные компании не получают ожидаемых доходов. По данным Rystad, нефтегазовые компании, занимающиеся разведкой и добычей, тратили ежегодно на обслуживание около 80 миллиардов долларов в период с 2015 по 2019 год. Теперь же они не хотят вкладывать большие деньги в проекты технического обслуживания.

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По подсчетам агентства, около десяти компаний по всему миру столкнулись с проблемами по обслуживанию из-за пандемии. Например, карантин в Италии отразился на энергетическом секторе, так как страна является ведущим производителем клапанов для добычи и переработки нефти. До недавнего времени только десять процентов итальянских производителей работали, пытаясь поставить детали для зарубежных клиентов. В Нигерии обслуживание и разработка месторождений были отложены на месяцы, так как местная нефтяная компания не смогла вовремя получить оборудование.

В апреле цена на нефть американской марки WTI достигала отрицательных значений. Падение спроса на нефть произошло на фоне пандемии коронавируса и из-за ценовых войн между основными игроками рынка. Тогда же ведущие производители по всему миру заключили сделку ОПЕК+, которая должна была стабилизировать рынок, что уже отразилось на мировых ценах на нефть. По состоянию на 19 мая июльские фьючерсы на нефть Brent находятся на уровне выше 35 долларов за баррель, а сорт WTI поднялся выше 32 долларов. Российская марка Urals продается по цене выше 30 долларов — впервые с марта этого года.