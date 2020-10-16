Крупнейший резервный фонд мира заработал миллиарды на коронавирусе

Государственный Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, заработал десятки миллиардов долларов благодаря росту акций технологических компаний во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

В третьем квартале 2020 года ралли на глобальных рынках принесло фонду 44 миллиарда долларов. Доходность от инвестиций средств, которые оцениваются в 1,2 триллиона долларов, составила 4,3 процента. Это на три базисных пункта ниже целевого уровня, установленного Минфином королевства. В первом полугодии инвестиции показали отрицательную доходность в 3,4 процента.

Фонд планирует увеличить вложения в американский рынок, где технологические компании показывают стремительный рост. Индекс Nasdaq Composite, в который входят многие компании технологического сектора, вырос более чем на 70 процентов по сравнению с минимумами марта 2020 года. Если 23 марта показатель был на уровне 6860,67 пункта, то к 14 октября он достиг 11 768,73 пункта, свидетельствуют данные Nasdaq.

На конец сентября 2020 года 70,7 процента активов суверенного фонда Норвегии было вложено в акции, 2,7 процента в недвижимость и 26,6 процента в ценные бумаги с фиксированным доходом.