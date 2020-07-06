США разлюбили вкладывать деньги в Россию

США разлюбили вкладывать в Россию и уступили Германии первое место по прямым иностранным инвестициям в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы», проведенного международной аудиторско-консалтинговой компанией EY, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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США лидировали по объему инвестиций в Россию в 2018 году, вложившись в 33 проекта. Однако в 2019-м российская экономика замедлилась с 2,5 процента роста до 1,3 процента. Кроме того, в стране не произошло улучшения инвестиционного климата из-за ряда громких процессов в отношении бизнесменов, в том числе иностранных. Инвестиции США в Россию упали на 39 процентов, до 20 проектов, и Соединенные Штаты откатились на четвертое место в рейтинга инвесторов в Россию.

В минувшем году лидером по вложениям стала Германия. Число прямых иностранных инвестиций с ее стороны увеличилось на 50 процентов, до 36 проектов. До этого ФРГ возглавляла рейтинг иностранных инвесторов России в 2014-2016 годах. На втором месте в минувшем году оказались Китай и Франция (каждая вложилась в 22 проекта).

В целом прямые иностранные инвестиции в Россию за год упали на 9 процентов. Зарубежные инвесторы в 2019 году вложились в 191 российский проект, хотя годом ранее их было 211.

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