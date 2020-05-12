Россияне захотели больше денег

Россияне захотели зарабатывать больше денег и на фоне обвала фондового рынка в марте 2020 года начали активнее интересоваться инвестициями. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Сбербанк Управление Активами», которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

По состоянию на апрель 2020 года от 7 до 10 процентов россиян, проживающих в крупных и средних городах, проявляют интерес к инвестициям. Годом ранее цифра была на уровне 4 процентов. Около 60 процентов потенциальных инвесторов интересуются вложениями в ценные бумаги российских компаний (акции и облигации), 20 процентов — вложениями в золото.

Материалы по теме «В этот кризис у нас есть уникальный шанс измениться» Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса

Причинами роста интереса россиян к фондовому рынку называют желание получить дополнительный доход, большую финансовую независимость и самостоятельно управлять собственными накоплениями. Другой популярной мотивацией стало желание воспользоваться нынешним снижением стоимости ценных бумаг для «входа» на рынок.

В целом, россияне в 2020 году стали более осмотрительны в вопросах личных финансов и стали откладывать больше денег. Так, в апреле 2020 года доля тех, кто старается регулярно откладывать часть дохода, составила 35 процентов. Это на 8 процентных пунктов больше, чем летом 2019 года.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам и доходы от инвестиций на сумму свыше 1 миллиона рублей. Также в России повышаются налоги на доходы, выводимые за рубеж.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!