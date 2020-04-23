Банк России предсказал новый отток вкладов

Объем вкладов физических лиц в российских банках по итогам марта сократился на 315 миллиардов рублей, Банк России предсказывает новый отток в ближайшее время, говорится в обзоре регулятора.

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По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте. Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с тем, что люди совершали покупки, ожидая введение режима самоизоляции. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, это было связано со снижением активности населения на фоне самоизоляции, а также с выплатами заработной платы.

«В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход», — сказано в обзоре.

С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал федеральный закон, который облагает налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг. Взимать налог начнут с 2021 года. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» заявил, что потенциальные минусы от введения налога превышают возможные плюсы.

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