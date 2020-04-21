Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.

«Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог», — признался Греф.

По его словам, потенциальные минусы от введения нового налога, в том числе сложности при администрировании, превышают возможные плюсы.

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При этом Греф отметил, что аналогичный налог существует во многих странах мира, на опыт которых опирались российские власти. Однако, по его словам, нынешний момент не подходит для подобных мер увеличения доходов бюджета.

В конце марта в обращении к населению президент Владимир Путин анонсировал введение налога на доходы по вкладам физических лиц. Позже стало известно, что речь идет о расширении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц со ставкой 13 процентов.

Взиматься налог будет с 2022 года с доходов по банковским вкладам, превышающим произведение от перемножения миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ на начало года, для которого исчисляется величина налога.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка Германа Грефа председателю комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрею Макарову вышло на «Ленте.ру», «Газете.Ru», в изданиях Rambler Group и платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля.

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