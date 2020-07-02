Вложения в российскую недвижимость рекордно обвалились

По итогам первого полугодия 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости составил 1,3 миллиарда долларов. Во втором квартале вложения в отечественные квадратные метры обвалились рекордно, оказавшись минимальными за последние 12 лет, говорится в материалах компании JLL, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По оценкам аналитиков, в январе-июне объем инвестиций в недвижимость России снизился на 20 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Основное падение ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на 491 миллион долларов.

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«Негативная динамика определяется высокой степенью неопределенности, которая наблюдается на настоящий момент в экономике. Активность инвесторов сосредоточена на анализе перспектив различных сегментов и оценке потенциальных финансовых потоков от объектов инвестирования. Мы ожидаем, что и в третьем квартале данные тенденции продолжатся», — прогнозируют в JLL.

Как отмечают эксперты, вся инвестиционная активность сосредоточена в двух городах — Москве (82 процента вложений) и Санкт-Петербурге (18 процентов). На другие регионы приходится менее 1 процента инвестиций. Доля сделок с участием зарубежных инвесторов в общем объеме транзакций на рынке недвижимости снизилась до 8 процентов (с 12 процентов по итогам аналогичного периода 2019-го).

Ранее, в апреле, россиянам отсоветовали вкладываться в недвижимость. По мнению аналитиков, инвестировать в квадратные метры в России в настоящее время можно только для собственного спокойствия, финансовая целесообразность таких вложений под вопросом.

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