Россиянам отсоветовали вкладываться в недвижимость

Инвестировать в квадратные метры в России в настоящее время можно только для собственного спокойствия, финансовая целесообразность таких вложений под вопросом. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Заработать на квадратных метрах вряд ли получится, указывают эксперты: ставки аренды жилья падают, поэтому покупка недвижимости для сдачи квартиросъемщикам уже не выглядит привлекательной. Одновременно существует вероятность падения цен продажи жилья в текущем году. «Вероятно, в течение года цены могут снизиться в среднем на 10 процентов, но вряд ли это снижение будет равномерным», — отмечают в ИРН.

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«С чем сейчас точно не стоит торопиться — это с покупкой квартиры в новостройке на невысокой стадии готовности. Есть риск заморозить деньги в стройке», — подчеркивают аналитики. «Для спокойствия» они советуют россиянам вкладываться в небольшие квартиры недалеко от метро в современных домах.

«В любом случае, если говорить именно об инвестициях в недвижимость, а не просто покупке для проживания, поспешить имеет смысл только в случае заметного дисконта со стороны застройщика или продавца на вторичном рынке», — резюмируют эксперты.

Ранее в апреле был назван срок начала восстановления рынка недвижимости в России. По мнению аналитиков, инвестиционная активность на рынке начнет возобновляться в четвертом квартале 2020-го, при этом большинство намеченных инвесторами сделок, скорее всего, будут перенесены на 2021 год.

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