Москве предрекли стрессовую распродажу недвижимости

После окончания режима самоизоляции до 10 процентов объектов коммерческой недвижимости в Москве могут быть выставлены на продажу как стрессовые активы. Об этом говорится в сообщении агентства Point Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По мнению экспертов, распродажные объекты будут предлагаться узкому кругу покупателей, преимущественно тем, кто знаком с собственниками. При этом стрессовые распродажи не станут массовыми, уверены специалисты: большинство владельцев коммерческих помещений осознают, что любой, в том числе текущий кризис, носит временный характер и рано или поздно рынок недвижимости вновь начнет расти.

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В Point Estate полагают, что в рамках борьбы с кризисом наибольшая доля собственников предпочтет не избавляться от недвижимости, а давать арендаторам объектов «стрессовые» льготы — например, предоставлять скидки по арендной плате. Кроме того, эксперты предрекают переезд ряда арендаторов бизнес-центров в более дешевые офисы: они покинут помещения, не сумев договориться о снижении ставок.

«Важно отметить, что часть владельцев коммерческой недвижимости не смогут пойти на уступки в связи с тем, что имеют финансовые обязательства перед банками», — поясняется в сообщении.

Ранее в апреле сообщалось о резком падении спроса на торговые помещения в Москве. В последние недели первого квартала 2020-го число запросов на помещения стрит-ретейла в городе уменьшилось более чем на 70 процентов по сравнению с началом года.

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