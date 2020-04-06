В Москве обвалился спрос на торговые помещения

В последние недели первого квартала 2020-го число запросов на помещения стрит-ретейла в Москве уменьшилось более чем на 70 процентов по сравнению с началом года, следует из материалов компании CBRE, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, главная причина обвала спроса — приостановка программ развития со стороны арендаторов. «В условиях распространения коронавируса, ослабления курса рубля и, как следствие, резкого снижения туристического и внутригородского трафика для ретейлеров приоритетным является решение вопросов размера арендной платы, закупок, ценообразования, выплаты заработных плат работникам и организация работы с заказами на доставку», — подчеркивают в CBRE.

Материалы по теме Грязные деньги Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?

Единичные запросы на торговые помещения поступают со стороны продуктового ретейла и аптек, указывают эксперты. При этом по итогам квартала ставки аренды площадей под стрит-ретейл существенно не изменились. Незначительное снижение (в пределах 10-15 процентов) было зафиксировано на Тверской улице.

«Сегодня в интересах арендодателя и арендатора достичь компромисса: на настоящий момент по многим договорам уже согласована скидка по арендной плате на ближайшие месяц-два, — говорится в предоставленных материалах. — Тем не менее рост уровня вакантных площадей возможен уже летом 2020 года».

Ранее в апреле сообщалось, что жилье в Москве стало доступнее из-за коронавируса: в частности, на рынке резко выросло число квартир, предлагаемых в аренду на несколько месяцев по сниженным ценам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru