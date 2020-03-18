Торговые центры Москвы ограничили работу из-за коронавируса

Московские торговые центры (ТЦ) ввели новые меры для ограничения концентрации посетителей из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ТЦ.

Как рассказали агентству, в крупнейших торговых комплексах отменены массовые мероприятия, при этом полностью закрывать общественные пространства там не намерены. В «Афимолл Сити», в частности, пересмотрят подходы к заполняемости развлекательных площадок и фудкортов, чтобы не создавать большого скопления людей. Кроме того, в ТЦ установлены дозаторы с антисептиком, посетителям раздают медицинские маски, ночью проводят кварцевание.

Материалы по теме «Всех проверить просто физически невозможно» Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист

В «Европейском», на «Центральном рынке» и в фудмолле «Депо», по словам представителя компании-владельца объектов, раз в два часа проводятся дополнительные уборки. В ТЦ «Европейский» также действует ограничение по количеству посетителей в кафе — одновременно их должно быть не более 49. В некоторых кинотеатрах, работающих на территории ТЦ, ограничили число посетителей в залах. Концертный зал «Крокус Сити Холл» перенес запланированные концерты на неопределенный срок — как минимум, до 10 апреля.

Ранее в марте сообщалось, что россияне начали отказываться от походов в торговые центры: с начала 2020 года посещаемость ТЦ упала на 10-15 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru