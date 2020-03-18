Российским магазинам поручили перейти на онлайн-заказы

Минпромторг поручил всем российским торговым сетям проработать вопрос о переходе на онлайн-заказы. Это следует из письма ведомства, передает газета «Известия».

Такие меры российские магазины могут принять для того, чтобы работать без перебоев в условиях борьбы с коронавирусом. Отмечается, что у большинства крупных торговых сетей уже давно есть собственные онлайн-магазины и службы доставки.

Глава Союза независимых сетей России (СНСР) Сергей Кузнецов отметил, что главная цель подобных мер — ограничить контакты между покупателями. Это необходимо для борьбы с вирусом, подчеркнул он. А онлайн-заказы могут в этом помочь.

При этом не во всех российских регионах осуществить указания будет одинаково легко, заметил эксперт. В частности, услуга доставки товаров достаточно популярна в Москве, однако в регионах ситуация противоположная.

Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан не покупать продукты впрок. Так он прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина, который заявил о стабильной ситуации с поставками продуктов.

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