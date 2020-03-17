Россиян успокоили насчет дефицита продуктов и скачка цен на них

Российские власти успокоили жителей страны насчет возможного дефицита продуктов питания и социально значимых товаров, а также скачка цен на них, сообщает РИА Новости.

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В интервью агентству замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что дефицита в торговых сетях не наблюдается. «За последнюю неделю, 8-15 марта, торговыми сетями действительно зафиксирован рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры», — отметил чиновник.

По его словам, Минпромторг следит за ситуацией с наличием товаров в магазинах — те ежедневно отчитываются перед ведомством об остатках.

В свою очередь министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что резких скачков цен на продукты в России также не наблюдается.

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