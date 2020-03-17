Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России

В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация с распространением коронавируса в целом находится под контролем. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 марта.

Он добавил, что сегодня следует наращивать количество средств индивидуальной защиты, а также информировать граждан по ситуации.

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Путин также проинформировал, что в связи с коронавирусом подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

Ранее во вторник Путин призвал россиян не покупать продукты впрок. По его словам, в этом нет необходимости, так как ситуация с поставками продуктов стабильна.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли. России выявлено 114 случаев заражения. Большинство граждан — 109 человек — переносят вирус в легкой форме.