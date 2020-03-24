Торговые центры попросили Мишустина о помощи

Российский совет торговых центров обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину за помощью. Торговые центры терпят огромные убытки из-за эпидемии коронавируса, поэтому лидеры отрасли попросили властей о содействии. Обращение имеется в распоряжении «Ленты.ру».
В письме сказано, что в связи со сложившейся ситуацией возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около одного триллиона рублей. Также под угрозу ставится не менее одного миллиона рабочих мест, поскольку в ТЦ сконцентрирована большая часть розничного бизнеса российских регионов. В среднем один торговый центр обеспечивает товарами и услугами не менее 400 тысяч потребителей и предоставляет рабочие места для двух тысяч человек как минимум.
В организации просят о субсидировании процентных ставок по действующим кредитам в размере не менее четырех процентов, поддержке реструктуризации кредитов и отсрочке уплаты НДС и налога на прибыль в течение трех месяцев с возможностью продления до 31 января 2021 года. Также представители отрасли хотят временной отмены арендных платежей и пересмотра стоимости объектов в сторону ее снижения во время очередной процедуры переоценки кадастровой стоимости.
Ранее столичные торговые центры ввели новые меры для уменьшения числа посетителей из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Там отменили все массовые мероприятия, начали чаще проводить уборку и дезинфекцию помещений, а также ограничили количество посетителей в кафе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения