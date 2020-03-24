Польша выдала России совладельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»

Польша выдала России совладельца сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом во вторник, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, Вишневский обвиняется по части пятой статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). По версии следствия, он при посредничестве своего представителя передал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

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Деньги были получены под видом оплаты услуг по проектированию и впоследствии обналичены. Несмотря на нарушения, было выдано разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.

Вишневский был задержан в Польше в марте прошлого года. Тогда же Генпрокуратура направила запрос на его выдачу для привлечения к уголовной ответственности. Отмечается, что он был доставлен на территорию России в сопровождении спецконвоя.

Как уточняет издание 360 в своем Telegram-канале, Вишневский будет помещен на двухнедельный карантин в СИЗО.

25 октября 2019 года сообщалось, что трое из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», вышли из СИЗО.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. При пожаре погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

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