Свидетель рассказал о заперших кинозал «Зимней вишни» и ушедших в сауну билетершах

Билетерши кинозала в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово грелись в сауне, когда произошел пожар. Об этом сообщил свидетель Виктор Коноплев в зале суда, передает РИА Новости.

Коноплев рассказал, что в тот день он после занятий в спортзале, расположенном на верхнем этаже ТЦ, пошел в сауну. По его словам, там грелись девушки, которые запускали людей в кинотеатр.

Свидетель пояснил, что пришел к такому выводу, услышав их разговор. Он отметил, что не помнит его дословно, но девушки «вели переговоры о кинотеатре». «А ты почему здесь? А ты должна быть там. Там кино идет, все нормально, двери закрыла, вот и пришла», — передал он содержание беседы.

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Коноплев не знает, куда девушки пошли после начала пожара. Он также не может опознать предполагаемых билетерш.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. При пожаре погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

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