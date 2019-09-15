В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»

В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне». Об этом сообщает ТАСС.

На месте торгового центра высадили 60 сосен — столько же, сколько жизней унесла трагедия. В парке построили православную часовню, внутри которой написаны имена всех погибших.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил на пресс-конференции по случаю открытия, что задачей было сделать «не место скорби, а место памяти и место силы». Он добавил, что в день открытия с полудня до вечера в парке будет играть симфонический оркестр.

Рядом с парком построили новый торговый центр, о котором просили местные жители. Его планируют открыть в конце 2019 — начале 2020 года. Цивилев назвал принципиальным решение построить новый ТРЦ не на месте старого.

25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» при пожаре погибли 60 человек, 37 из которых — дети, еще 79 человек пострадали. Причиной пожара стала протекавшая крыша, вода с которой залила светильник, что вызвало замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

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