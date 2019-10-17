Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО

Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в четверг, 17 октября, сообщает ТАСС.

Как заявил гособвинитель в зале суде, речь идет о руководителе службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрее Бурсине, начальнике караула пожарно-спасательной части Сергее Генине, а также о главе компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности, Игоре Полозиненко и его подчиненном Александре Никитине.

Он уточнил, что в силу закона обвинение не может ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, поэтому вынуждено ставить вопрос о ее смягчении.

Всем фигурантам вменяются разные статьи уголовного кодекса. 12 апреля стало известно, что потерпевшие по делу подали иски на 2,9 миллиарда рублей. Пожар уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей. Во время пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 137 человек пострадали.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В здании не работали противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы, поэтому многие люди не смогли покинуть его и погибли. Как было установлено, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru