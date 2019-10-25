Троих фигурантов дела «Зимней вишни» освободили из СИЗО

Трое из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», вышли из СИЗО. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости.

Речь идет о начальнике караула пожарно-спасательной части Сергее Генине, главе компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности, Игоре Полозиненко и его подчиненном Александре Никитине. Им, а также руководителю службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину, суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Бурсина освободят 6 декабря.

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12 апреля стало известно, что потерпевшие по делу подали иски на 2,9 миллиарда рублей. Пожар уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. При пожаре погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

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