В Москве объявили о новых льготах для торговых центров

Торговые и бизнес-центры Москвы получат гранты, если собственники коммерческих площадок сделают скидку для арендаторов. Объем средств, выделенных властями города на новые льготы, составит 13,2 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Объявлено, что эти деньги пойдут на погашение налогов на имущество и земельных платежей. Как сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов, чтобы получить грант, необходимо снизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50 процентов от первоначальной ставки.

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В мэрии уточнили, что собственникам коммерческой недвижимости, которые не сдают ее, а самостоятельно используют в качестве торговых, коммерческих точек или гостиниц, будет компенсировано 50 процентов налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы организации.

Также владельцам торговых площадей продлили до 31 декабря текущего года срок уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

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