Россиян предостерегли от мошенничества в сфере недвижимости

В период действия в городах режима самоизоляции россияне стали чаще пользоваться онлайн-услугами Федеральной кадастровой палаты (ФКП). Из-за этого активизировались мошенники в сфере недвижимости, говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аферисты рекламируют сайты-двойники ФКП, предлагая услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эти сведения, как правило, недостоверны, дороже стоят, а нередко мошенники и вовсе после оплаты «услуги» ничего не присылают, отмечается в сообщении.

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«Обращаем внимание, что только kadastr.ru и rosreestr.ru являются официальными сайтами Кадастровой палаты и Росреестра, и только на этих сайтах можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. Уполномоченных представителей и посредников эти государственные структуры не имеют. Схожие по названию сайты с припиской online, удвоенными согласными и прочими путающими граждан элементами не имеют никакого отношения к официальному предоставлению сведений из госреестра», — предостерегают в ФКП.

Ранее в апреле россиян предупредили об активизации мошенников, крадущих деньги с банковских карт. Злоумышленники начали использовать несколько новых схем, связанных со страхами россиян из-за распространения коронавируса.

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