Зеленский помог известному кинорежиссеру отбить жилье у рейдеров

Президент Украины Владимир Зеленский при содействии сотрудников Офиса противодействия рейдерству помог кинорежиссеру Юрию Ляшенко вернуть две квартиры в Киеве, правами собственности на которые завладели мошенники. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, известный деятель искусств обратился к нему в конце 2019-го. Режиссер рассказал, что еще в 2009 году он унаследовал жилье в Киеве от умершей родственницы, но недвижимость захватили рейдеры. «Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц. Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился к вновь созданному Офису противодействия рейдерству, где комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ», — рассказал президент Украины.

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Незаконно находившиеся в жилье люди покинули его 30 декабря 2019-го, отметил Зеленский. Таким образом, недвижимость удалось отбить, Ляшенко вернулся в свой дом.

Глава Украины призвал граждан активнее обращаться в Офис противодействия рейдерству. «На проблему рейдерства граждане справедливо жаловались мне сразу после избрания президентом. Незаконное завладение имуществом происходило по всей стране. Поэтому одной из первоочередных задач я определил борьбу с ним», — пояснил президент.

Юрий Ляшенко — заслуженный деятель искусств Украины, режиссер Киностудии имени А. Довженко и «Укртелефильма», член Национального союза кинематографистов. Среди его работ — фильмы «День первый, день последний», «"Мерседес" уходит от погони» и «Мир, который принадлежит мужчинам».

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