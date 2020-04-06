Российская певица пожаловалась на лжеборцов с коронавирусом

Российская певица и телеведущая Марина Королева пожаловалась на посторонних людей — якобы лжеборцов с коронавирусом, пытавшихся проникнуть в ее квартиру в Москве под предлогом необходимости проверки состояния здоровья хозяйки. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Певица назвала пришедших к ней медика и полицейского ряжеными — по ее словам, женщина, представившаяся врачом, была одета в костюм химзащиты, а на полицейском была маска. Королева не стала открывать посетителям дверь, хотя доктор показала через камеру домофона свой бейдж. Медик пояснила, что ее в квартиру певицы направила полиция, сообщив, что у хозяйки есть симптомы ОРВИ.
Теледива заявила, что она здорова. Она также позвонила в местную больницу и скорую помощь, чтобы выяснить, посылали ли в ее квартиру врача, и получила отрицательный ответ. «Потом поднялся ряженый полицейский в маске и не смог даже сказать, кто его направил, — сообщила Королева. — Не вздумайте открывать дверь, вас усыпят, пальчики сотрут, а квартиру обнесут».
Впоследствии корреспондент издания нашел женщину, приезжавшую к Королевой — она действительно оказалась врачом. «Я дважды звонила в полицию, — отметила в свою очередь певица. — Там мне сказали, что я правильно сделала, не открыв людям без документов. Они записали мою информацию, сказали, что проведут проверку».
Марина Королева — выпускница Института телевидения и радиовещания «Останкино», ведущая программ «Дневники Новой волны — 2019» и «Русские Файлы» на Russian Music Box.
Ранее в апреле россиян призвали не открывать двери неизвестным, которые представляются дезинфекторами, врачами или сотрудниками специальных служб. Таким образом мошенники могут проникнуть в дом и совершить кражу или иное преступление под предлогом борьбы с распространением инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения