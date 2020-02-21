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Москвичка отдала незнакомцу миллион рублей на покупку жилья

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В столице неизвестный обманным образом похитил у местной жительницы более миллиона рублей, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в городском управлении МВД.

Женщина 1936 года рождения сама отдала аферисту деньги: он подошел к ней на улице и рассказал, что средства срочно нужны для покупки жилья, пообещав вернуть больше — 3 миллиона рублей. Пенсионерка поехала с мужчиной в отделение банка, расположенное на Тверской улице в центре Москвы. Там она сняла деньги со счета и в салоне автомобиля передала их незнакомцу.

Мужчина якобы сфотографировал средства для банка, а затем отдал их москвичке. Только дома женщина обнаружила, что купюры фальшивые. Причиненный ей ущерб оценивается в 1,54 миллиона рублей. Полиция инициировала проверку по данному факту, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

В декабре 2019-го жительница Москвы перевела мошенникам полмиллиона рублей в надежде спасти возлюбленного от пиратов. 71-летняя россиянка познакомилась с молодым человеком по имени Джим в интернете.

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