Россиянка отдала мошенникам полмиллиона ради спасения возлюбленного от пиратов

Жительница Москвы перевела мошенникам полмиллиона рублей в надежде спасти возлюбленного от пиратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

71-летняя россиянка познакомилась в интернете с молодым человеком по имени Джим. Он представился моряком и заявил, что вскоре уходит в рейс. Мужчина утверждал, что при себе у него большая сумма денег, которые он рискует потерять во время плавания. «Я боюсь, что на нас могут напасть сомалийские пираты. Я хочу подстраховаться и отправить все свои сбережения тебе. Только тебе я верю», — сказал он женщине.

Однако для перевода денег на счет россиянки ей сперва надо было заплатить около двух тысяч долларов (128 тысяч рублей) якобы для оформления документов. Вскоре у женщины потребовали еще несколько тысяч на различные юридические процедуры. При этом деньги от Джима так и не были перечислены.

Женщина поняла, что ее обманывают, когда у нее потребовали очередную крупную сумму на расходы. Она написала заявление в полицию. В общей сложности россиянка перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей.

Ранее в декабре в Подмосковье задержали мужчину, который якобы выманил у одинокой москвички 15 миллионов рублей за обещание пожениться. Перед вступлением в брак мошенник настаивал, чтобы будущая невеста доказала свою финансовую состоятельность.

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