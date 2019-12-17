Девушка подарила возлюбленному иномарку и дом ради замужества

Жительница китайской провинции Хэнань подарила бойфренду автомобиль марки BMW и документы на дом ради замужества. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

24-летняя Сяоцзин предложила своему возлюбленному по имени Сяокэ пожениться 11 декабря — на годовщину их отношений. Она позвала бойфренда туда же, где проходило их первое свидание. Китаянка украсила место встречи воздушными шарами и ждала его в свадебном платье. «Я все подготовила. Я дарю тебе машину и документы на дом, — заявила она Сяокэ. — Я хочу быть с тобой. Ты женишься на мне?»

«Это так неожиданно, — признался он. — Да, я возьму тебя в жены». Позже Сяоцзин объяснила, почему она решилась на подобный поступок. По ее словам, возлюбленный трепетно заботился о ней и шел на жертвы ради нее. «Мне хотелось тоже сделать для него нечто особенное», — подчеркнула китаянка.

Сяоцзин отметила, что в организации сюрприза ей помогала семья. Именно родные купили влюбленным жилье и иномарку. Однако девушка утверждает, что деньги не так важны для нее, как любовь. «Я не считаю, что семью обязательно должен обеспечивать мужчина. Я хочу, чтобы мой муж был чутким и заботливым в браке», — объяснила она.

Ранее в декабре в Подмосковье задержали мужчину, который якобы выманил у одинокой москвички 15 миллионов рублей за обещание пожениться. Перед вступлением в брак мошенник настаивал, чтобы будущая невеста доказала свою финансовую состоятельность.

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