Одинокая москвичка отдала аферисту 15 миллионов рублей за обещание жениться

В Подмосковье задержали мужчину, который якобы выманил у одинокой москвички 15 миллионов рублей за обещание пожениться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

По словам Волк, в 2015 году мужчину приговорили к пяти годам тюремного заключения за аналогичное мошенничество. Как только преступник оказался на свободе, он продолжил обманывать доверчивых женщин.

Со своей очередной жертвой он познакомился в соцсети. В сообщениях аферист утверждал, что у него довольно обеспеченные родители, а сам он занимает высокооплачиваемую должность. Он предложил жительнице Москвы выйти за него замуж. Перед вступлением в брак он настоял, чтобы будущая невеста доказала его родным свою состоятельность.

Россиянка перевела на счет мошенника 15 миллионов рублей. Он утверждал, что в скором времени вернет ей все деньги, которые, по его словам, хранились в банковской ячейке. Как только женщина совершила перевод, будущий жених исчез. Москвичка обратилась в полицию.

Имена афериста и его жертвы не раскрываются. По делу идет расследование.

Ранее 35-летнего Джона Мартина Хилла из США, обманывавшего женщин на сайте знакомств, приговорили к семи годам тюремного заключения. Его обвинили в многочисленных эпизодах мошенничества — американец очаровывал одиноких пользовательниц сети, выманивал у них деньги и пропадал.

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