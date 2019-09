Женщина придумала необычный способ выйти замуж за возлюбленного

mirror.co.uk

Жительница Уэльса организовала фальшивую свадьбу, чтобы предложить влюбленному в нее мужчине пожениться. Видео, снятое очевидцем, опубликовала газета Daily Mirror.

Алиша Пилава (Aleasha Pilawa) подговорила своих женатых друзей Кевина и Хайди провести церемонию обновления клятв, на которой присутствовал их шафер Пол Шопрони (Paul Schoproni). Все гости на свадьбе знали о секретном плане женщины.

Торжество проходило 31 августа в валлийском городе Баргойд. На записи видно, как Пилава в свадебном платье выходит к гостям и исполняет песню It Should’ve Been Me («Это должен был быть я»). Шопрони смотрит на нее в восхищении и улыбается. Наконец женщина подходит к нему, встает на одно колено и спрашивает: «Возьмешь меня в жены?»

Удивленный Шопрони шутливо ответил «нет» и отбежал в сторону, но в считанные секунды вернулся к Пилаве и поцеловал ее. «Последние пару лет он делал мне предложение по 30 раз на день, — признается валлийка. — Я была в браке дважды, мне просто не хотелось проходить через все это снова».

Пилава рассказала, как однажды Шопрони поджидал ее возле дома с плакатом: «Ты выйдешь за меня замуж?» В результате она решилась на третий брак и придумала для своего настойчивого возлюбленного сюрприз. «Сначала я решил, что все это шутка, — говорит он. — Я посмотрел это видео уже раз сто, и все равно не могу поверить». Теперь пара планирует свадьбу и медовый месяц.

