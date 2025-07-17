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15:22, 17 июля 2025Ценности

Стилист оценил вечерние наряды Кристины Асмус со словами «это караул!»

Стилист Грачев оценил вечерние наряды актрисы Асмус со словами «это караул!»
Екатерина Ештокина

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Стилист и телеведущий Даниил Грачев оценил вечерние наряды актрисы Кристины Асмус со словами «это караул!». Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

По словам модного эксперта, знаменитости стоит поработать над образами для выхода в свет. «У Кристины классный типаж "девчонки из соседнего двора". Ей нужно играть на контрасте — есть выходы кежуальные, где она просто стильная-модная, а в вечерних образах стоит перевоплощаться в диву», — высказался он.

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В то же время специалист подчеркнул, что повседневные наряды актрисы выглядят удачно. «Кежуальным образам говорим однозначное "да". Я бы посоветовал Кристине присмотреться к выходам Дженнифер Лоуренс. У них похожий типаж — у Дженнифер тоже часто бывают "ленивые", будничные образы, а есть выходы в стиле drama queen», — заключил он.

В марте зрительница сняла Кристину Асмус в откровенной позе во время спектакля. На размещенном кадре звезда сериала «Интерны» стояла босой на четвереньках на кровати в черной атласной ночной рубашке.

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