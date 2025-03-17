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19:48, 17 марта 2025Ценности

Зрительница сняла Кристину Асмус в откровенной позе во время спектакля

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Зрительница с никнеймом @vintusik сняла российскую актрису Кристину Асмус в откровенной позе во время спектакля «Утиная охота». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре звезда сериала «Интерны» стояла босой на четвереньках на кровати в черной атласной ночной рубашке, которая обнажала ее ноги. При этом она целовала коллегу по постановке Ивана Янковского. Артист, в свою очередь, позировал в так называемой майке-алкоголичке белого цвета, черных спортивных брюках с красными полосами и бордовых кедах.

В феврале Асмус показала откровенное видео, на котором предстала топлес.

Вот это да!
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