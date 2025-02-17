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20:13, 17 февраля 2025Ценности

Кристина Асмус снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: видео @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

36-летняя звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» снялась топлес в заброшенном здании. Она позировала, стоя лицом к стене в белой миди-юбке с оборками. Кроме того, артистка предстала перед камерой в корсетном топе, коротких шортах, грубых ботинках и фате.

Также в данном ролике появился ее коллега Сергей Горошко. Вместе с ним Асмус играет в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», который прорекламировала в подписи к посту.

В январе российская актриса Светлана Ходченкова снялась топлес возле виллы на Мальдивах.

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