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17:29, 17 января 2025Ценности

41-летняя Светлана Ходченкова снялась топлес

Екатерина Ештокина

Фото: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок, на котором предстала лицом к камере без бюстгальтера, прикрывая руками обнаженную грудь. В то же время артистка продемонстрировала стройную фигуру, сидя на лужайке и прикрывшись подушками возле виллы на Мальдивах. При этом звезда собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в январе 41-летняя Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость разместила снимок, на котором позировала в откровенном наряде, состоящем из топа и плавок, декорированных стразами.

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