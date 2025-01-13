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12:57, 13 января 2025Ценности

41-летняя Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике

41-летняя актриса Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в золотом купальнике
Екатерина Ештокина

Фото: @asvetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость разместила снимок, на котором позировала в золотом купальнике, состоящем из топа и плавок, декорированных стразами. Поверх трусов звезда надела прозрачную белую юбку длины макси, дополнив образ солнцезащитными очками. Кроме того, она распустила светлые вьющиеся волосы.

В сентябре Светлана Ходченкова снялась в откровенном образе у пилона. Знаменитость позировала у шеста в зале для занятий, стоя спиной к камере с поднятыми вверх руками и расставленными в стороны ногами.

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