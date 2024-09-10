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11:24, 10 сентября 2024Ценности

Светлана Ходченкова снялась в откровенном образе у пилона

41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в откровенном образе у пилона

Фото: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова снялась в откровенном образе у пилона. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость позировала у шеста в зале для занятий, стоя спиной к камере с поднятыми вверх руками и расставленными в стороны ногами. Она надела черное боди, частично открывающее спину, и повязала белую рубашку на бедра.

Также артистка примерила специальные ботинки со шнуровкой и на огромной платформе и каблуках.

Ранее в сентябре 41-летняя российская актриса Наталья Рудова прогулялась в мини-юбке и облегающем топе без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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