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15:16, 17 июля 2025Путешествия

Запрет россиянам на купание в отеле Египта под угрозой расстрела опровергли

В АТОР опровергли новость о запрете россиянам на купание в отеле в Египте
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли новость о якобы запрете россиянам на купание в море в отеле Египта под угрозой расстрела. Комментарий опубликован на сайте организации.

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что в отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе никогда не было ограничений на купание и тем более «предупредительных стрельб». По его словам, рядом с гостиницей расположена база миротворцев ООН, которая не занимается «поиском диверсантов». «Заявления об обратном выглядят, мягко говоря, странными, но проверка проводится», — добавил он.

В АТОР также подчеркнули, что ни один из опрошенных туроператоров не знает ни о каких ограничениях в этом отеле. Более того, по данным одной из компаний, в Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в основном приезжают гости из Европы и сами египтяне, а российские туроператоры работают с объектом в ограниченном объеме.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что россиян заселили в отель Шарм-эш-Шейха с видом на военную базу. Более того, сообщалось, что отдыхающим якобы запретили купаться и даже подходить к пляжу «под угрозой расстрела».

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