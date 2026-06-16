Глава ЦБ Ирана обсудит в Москве новые механизмы экономического сотрудничества

Глава ЦБ Ирана обсудит в РФ межбанковские связи и механизмы экономического сотрудничества

Глава Центробанка (ЦБ) Ирана Абдольнасер Хеммати отправился в Россию, где на переговорах речь пойдет о развитии межбанковских связей и создании новых механизмов развития сотрудничества в сфере экономики. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает IRNA.

«Глава Центрального банка Исламской Республики Иран в составе делегации утром во вторник вылетел в Москву», — отметили журналисты.

Агентство уточнило, что стороны, как ожидается, обсудят пути упрощения валютных обменов и укрепления сотрудничества между центральными банками, напомнив, что Тегеран и Москва, «стремясь к снижению зависимости от доллара и упрощению торговых обменов, наладили широкое сотрудничество по соединению банковских сетей, использованию национальных валют и созданию альтернативных платежных механизмов».

Ранее стало известно, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая из-за больничного пропустила несколько мероприятий в первой половине месяца, 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора и сделает заявление по ключевой ставке.