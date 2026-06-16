Авиакомпания сдала россиянина полиции из-за смены кресла в полете и вызвала споры в сети

Авиакомпания «Победа» сдала россиянина полиции из-за смены кресла во время полета и вызвала споры в сети. Об этом пассажир рассказал в видео на странице @michael_korolkov_ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика отметил, что инцидент произошел на рейсе из Сочи, но не уточнил, куда именно он направлялся. После приземления самолета на борт поднялись полицейские. Их вызвали бортпроводницы, по словам которых россиянин якобы оскорблял других людей при перелете и незаконно сменил место.

При этом на записи видно, что говорившая с правоохранителями стюардесса ничего не знала об оскорблениях. Она лишь отметила факт смены кресла пассажиром без разрешения. Сам автор ролика подчеркнул, что борт был полупустым, но члены экипажа попросили его вернуться на свое место, поскольку выбор кресла — платная услуга.

В ходе разбирательства полицейские встали на сторону пассажира. В комментариях же люди разделились во мнениях: некоторые поддержали россиянина, другие заметили, что каждый должен сидеть на своем кресле в целях безопасности. «Читайте правила авиакомпании», «Самолет летит с пустыми креслами. Какая разница, если кто-то пересядет?», «Наверно, они уже подумали о занесении вас в черный список», «А в чем проблема пересесть, если есть свободные места в самолете?», «Бесят такие пассажиры — как бабки базарные», — писали юзеры.

Ранее высокий пассажир самолета устроил скандал из-за откинутой спинки кресла попутчика. Инцидент произошел на девятичасовом рейсе.