Пассажир устроил скандал на рейсе из-за откинутой спинки кресла попутчика

Высокий пассажир самолета устроил скандал из-за откинутой спинки кресла попутчика. Об этом случае последний написал на форуме Reddit, на его пост обратило внимание издание People.

Мужчина уточнил, что летел экономклассом на девятичасовом рейсе. «Я просто откинул спинку сиденья (это было стандартное изменение его положения)», — написал он. Тем не менее мужчина ростом шесть футов четыре дюйма (193 сантиметра), сидевший сзади, немедленно закричал и обвинил его во вторжении в личное пространство.

Также пассажир рассказал, что попутчик неоднократно хлопал его по плечу на протяжении всего полета, прося таким образом откинуть спинку сиденья вперед. После этого раздраженный мужчина решил пожаловаться стюардессе. Та лишь сказала ему, что на борту разрешено использовать функцию откидывания спинки кресла.

Тогда турист стал спорить со своей женой о том, стоит ли им меняться местами. В итоге мужчина заявил, что не хотел бы, чтобы она испытывала неудобства, и не стал пересаживаться. В конце полета он сказал сидящему спереди пассажиру: «Если бы вы хотели лечь, вам следовало бы лететь первым классом».

Автор публикации спросил у других пользователей форума, считается ли откидывание спинки кресла дурным тоном. Подавляющее большинство людей заявили, что это вполне допустимо. Кроме того, большая часть комментаторов отметила, что мужчине с таким ростом не подходит перелет в экономклассе.

