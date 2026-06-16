Россиянам напомнили о компенсации за ремонт машины из-за ямы на дороге

Эксперт Свечников: ВС РФ закрепил ответственность дорожников за ущерб машины из-за ямы

Кто покрывает расходы на ремонт машины, провалившейся в дорожную яму, в беседе с RT разъяснил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Свечников.

По словам эксперта, ущерб обязана компенсировать структура, отвечающая за обслуживание конкретного участка. Он напомнил, что это подтверждено Верховным судом (ВС РФ). «Основание иска дает статья 1064 Гражданского кодекса. Причем вина дорожной службы презюмируется, доказывать свою невиновность придется именно ей, а водителю достаточно подтвердить факт повреждения и причинную связь с ямой», — объяснил специалист.

При повреждении из-за дорожной ямы важны ее размеры. По действующим нормам, длина выбоины от 15 сантиметров, глубина от 5 сантиметров и площадь от 0,06 квадратного метра уже выходят за допустимые пределы. Такую яму обязаны ликвидировать в срок от 1 до 12 суток — в зависимости от категории трассы. Превышение этих показателей означает прямое нарушение и грозит дорожникам административным наказанием.

Пострадавшему водителю нужно вызвать на место дорожного инцидента сотрудников ГАИ, которые должны официально зарегистрировать происшествие. Важно, чтобы параметры ямы были обязательно занесены в акт выявленных дефектов. Водителю нужно составить схему и сделать подробные фотографии повреждений и местности и вместе с протоколом отправляться в суд. Без этого пакета документов суд, вероятнее всего, примет сторону дорожной службы, подытожил Владимир Свечников.

Ранее россиянам объяснили возможность компенсации за затопленную ливнями машину. Но возмещение ущерба напрямую зависит от причины затопления.