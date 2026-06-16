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13:34, 16 июня 2026Мир

Трамп призвал Нетаньяху к ответственности

Трамп: У меня прекрасные отношения с Нетаньяху, но ему нужно быть более ответственным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал свои отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прекрасными, но добавил, что израильскому лидеру стоит быть более ответственным. Об этом он заявил на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, трансляцию ведет Белый дом.

Один из журналистов задал Трампу вопрос, разочарован ли он в Нетаньяху, поскольку в СМИ появлялись сообщения об их напряженных разговорах из-за ситуации с Ливаном и Ираном.

«Нет. У нас прекрасные отношения. Без нас, без Соединенных Штатов, не было бы Израиля. Без меня не было бы Израиля, потому что ни один другой президент не был готов сделать то, что сделал я. У меня всегда были прекрасные отношения с Биби (популярное прозвище Нетаньяху — прим. «Ленты.ру»), но теперь он должен быть более ответственным в отношении Ливана», — ответил американский лидер.

14 июня Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с Нетаньяху выругался в его адрес, потребовав прекратить дальнейшие атаки.

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