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09:17, 17 июля 2025Путешествия

Россиянам запретили купаться в отеле Египта под угрозой расстрела

Shot: Российским туристам пригрозили расстрелом за купание в отеле Египта
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал Shot

Россиян заселили в отель Шарм-эш-Шейха, Египет, с видом на военную базу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, туристы оказались в пятизвездочной гостинице Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, заплатив 250 тысяч рублей на двоих за 10 дней. О соседстве со стратегическим объектом их никто из туроператоров не предупредил.

Отдыхающие пожаловались, что каждый день в 7 утра их будит подъем служащих в казарме. Более того, россиянам запретили купаться и даже подходить к пляжу под угрозой расстрела. Побережье патрулирует катер, военные могут принять оказавшихся на берегу людей за диверсантов и начать стрелять.

В итоге люксовый отдых не удался. Постояльцам приходится терпеть грохот стрельбищ и искать места для купания в других отелях.

Ранее российская туристка полностью оглохла во время отдыха в Китае. Она обратилась к местным врачам с болью в ушах, и после назначенных таблеток у нее онемела половина тела.

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